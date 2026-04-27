Yıllardır çalışan ve emeklerinin karşılığını alamayan Doruk madencilik işçileri emeklerinin karşılığını arıyor. Açlık grevinde 8. güne gelinirken; 57 madenci 9 gündür Ankara'ya yürüyor. Polis Enerji bakanlığına gitmek isteyen madencilere engel oluyor. Tansiyon yükselirken madenciler ve polis arasında yaşanan arbede çıktı.

'LÜTFEN ARAYA GİRMEYİN'

Mücadele sürerken madenciler eyleme destek veren vatandaşlara 'polisle aramıza girip fiziksel temasta bulunmayın, bize protestonuz ve sloganlarınızla destek verin' uyarısında bulundu. 'Disiplinliyiz, zorluklarla geldik. Madenciler yürüyecek. Gözaltına alınırsak, milletvekilleri aracılığıyla çağrımızı yaparız. Lütfen araya girmeyin' diyen madenciler alamadıkları hakları için Ankara'da barikatı aşmak için direniyor.

'8 GÜNDÜR AÇIZ BU BARİKATI AÇIN'

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Başaran Aksu yetkililere seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Polisi, emniyeti halkın karşısına çıkarmak acizliktir. Meselemiz oldukça siyasi. Büyük bir direniştir. Tazminatlarını, maaşlarını istiyorlar, özlük haklarını istiyorlar. 8 gündür açız. Emniyet'in 24 saat gözetimi altında açız.

Muhattaplarımıza, bakanlara, ülkeyi yönetenlere sesleniyoruz. 180 km yürüdük. Tek sıra yine bakanlığa yürüyeceğiz. Yıldızlar Holding'in 3 bin tane maden ruhsatı var. Bu arkadaşlara kim verdi? Keyif olsun, iş olsun diye yollarda değiliz. Müzakere etmek için buradayız. Zor durumdayız. Bu barikatı açın. Çok disiplinli hareket ederiz.

Varlığınız bize çok büyük güç veriyor. Halkımız yanımızda."

