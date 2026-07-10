Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti ve özendirme suçlarına yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi. Yürütülen istihbari ve teknik çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve sanal medya üzerinden uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirerek bu nitelikte yayın yaptıkları belirlenen 119 şüpheli tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA 63 KİŞİ YAKALANDI

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması amacıyla düzenlenen operasyonda 63 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, aranan şüphelilerden 26'sının yürütülen bu soruşturma dışında farklı suçlardan dolayı halihazırda cezaevinde bulunduğu belirlendi. Operasyon kapsamında adreslerinde bulunamayan diğer 30 şüphelinin yakalanmasına yönelik emniyet güçlerinin çalışmaları devam ediyor.

ADRESLERDE ÇOK SAYIDA SUÇ UNSURU ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde ve gösterdikleri adreslerde yapılan detaylı aramalarda; 88,20 gram metamfetamin, 57,90 gram bonzai, 12,10 gram esrar, 209 sentetik ecza türü ilaç ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 38 bin Türk Lirası ve 250 avro ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 1 adet hassas terazi, 2 adet esrar öğütücü aparat, "payp" olarak tabir edilen 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 28 adet tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde paketleme materyali muhafaza altına alındı.