Bu kişinin AKP’li Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın olduğu tartışıldı. Ancak Sayan, Ayaydın’ı telefonla arayarak ‘seni kast etmedim’ dedi. Ankara kulislerinde ‘100 numaralı siyasetçi’ olarak tartışılan isim bulunamadı. Sayan’ın tarif ettiği isim olarak öne çıkan Aydın Ayaydın, yeni bir açıklama yaparak şu bilgiyi verdi:

Savcı Sayan

“Savcı Sayan’a açık çağrı başlıklı paylaşımım sonrası Sayan beni telefonla arayarak söz konusu paylaşımda kesinlikle beni kastetmediğini asla benimle ilgili böyle bir imada bulunmadığını belirterek hakkımda samimi duygu ve düşüncelerini saygıyla bildirdi. İsmimin bu iddialara karıştırılmasından da üzüntü duyduğunu belirtti.”