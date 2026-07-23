Alınan bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından kentte fuhuş yapan ve bu suça aracılık eden kişilerin yakalanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında çalışma yürüten Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, bazı işletmelerde “masaj”, “özel terapi” ve “SPA” adı altında fuhuş yapıldığını tespit etti.

Ekipler ayrıca şüphelilerin internet üzerinden reklam verdiklerini ve telefonla “şifreli” konuşmalar yaparak randevu ayarladıklarını belirledi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında söz konusu işletmelere idari para cezası uygulanırken, iş yerleri mühürlendi.