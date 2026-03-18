Türkiye'deki resmi temaslarını tamamlayan Libyalı heyeti Trablus'a geri götürmek üzere havalanan Dassault Falcon 50 tipi özel jet, Ankara yakınlarında düşmüştü. Kalkıştan çok kısa bir süre sonra kontrol kulesiyle bağlantısı kopan uçakta, Libya Genelkurmay Başkanı ve dört üst düzey subayın da aralarında bulunduğu toplam sekiz kişi hayatını kaybetti.

Türk yetkililerin olay sonrası paylaştığı veriler, kazanın olası nedenine dair önemli bir ipucu sundu. Buna göre; uçakla iletişimin

kesilmesinden dakikalar önce pilot, sistemde bir elektrik arızası meydana geldiğini kuleye bildirmiş ve acil iniş izni talep etmişti.

LİSANSLARI ASKIYA ALINDI

Yaşanan bu ağır can kayıplı kazanın ardından Malta Ulaştırma Otoritesi (Transport Malta) hızla harekete geçerek Harmony Jets'e yönelik yaptırımlar uyguladı. Şirketin uçuşa elverişlilik belgeleri ve hava operatörü sertifikası (AOC) geçici olarak iptal edildi. Bu idari karar sonucunda firmanın tüm uçakları yere indirildi ve uçuş yapmaları fiilen yasaklandı.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Kamuoyunda şirketin iflas ettiği veya tamamen kapandığı yönünde oluşan algı üzerine Harmony Jets'ten bir açıklama geldi. Hukuki varlıklarının devam ettiğini belirten şirket, yalnızca "charter" olarak bilinen özel talep uçuşlarını geçici süreliğine durdurduklarını duyurdu. Şirket yönetimi, bu kararın yetkili mercilerle yürütülen hukuki sürece ve soruşturmaya tam odaklanabilmek amacıyla alındığının altını çizdi.

HAZIRLANACAK RAPOR BEKLENİYOR

Türkiye'de yürütülen kazaya dair incelemelerin ilk aşaması tamamlanarak ön rapor kamuoyuyla paylaşıldı. Ancak faciaya yol açan kesin faktörler henüz tam olarak aydınlatılabilmiş değil.

Geçmiş yıllarda Libya ile yoğun iş ilişkileri kuran, ülkedeki tahliye operasyonlarında görev alan ve adı çeşitli Birleşmiş Milletler raporlarına da yansıyan Harmony Jets'in havacılık sektöründeki kaderini, bu soruşturmadan çıkacak nihai sonuçlar tayin edecek.