Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, "uyuşturucu madde ticareti yapma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" ve "fuhuş" suçlarını işledikleri tespit edilen 23 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 22 şüpheli Ankara Adliyesine sevk edilirken, 1 kişi ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 20'si 17 Ekim Cumartesi günü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖZEL OKULDA SINIF ÖĞRETMENLİĞİ YAPIYOR

Tutuklanan isimler arasında bir şüpheli dikkat çekti. Özel bir okulda sınıf öğretmenliği yapan S.D.’nin eğlence mekanlarıyla bağlantılı olduğu ve fuhşa aracılık ettiği iddia edildi.