ABD’deki “Pentagon” gibi Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarını bir çatı altında toplayacak olan Ayyıldız Karargahı rötar yaptı. Cumhuriyet’in 100’üncü yılı olan 2023’te açılacağı duyurulan karargahı eğer bir aksilik olmazsa önümüzdeki yıl hizmete alınacak.

SARAY MÜTEAHHİTİ

İki milyon metrekare inşaat alanı bulunan karargahın 1 milyon metrekaresinde çalışma bitti. Karargah tamamlandığında Pentagon’un 3 misli büyüklüğünde olacak. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı da inşa eden Erman Ilıcak’ın Rönesans Holding-REC firmasınca yapılan Ayyıldız Karargahı’nın yıldız bölümü bitti, ay bölümünde çalışma devam ediyor. Mekanik ve elektrik tesisatı için 541 milyon TL’lik yeni sözleşme yapıldı. İşin 8 ayda tamamlanması planlanıyor. Bu takvim karargahın açılışının 2027’ye sarkacağını ortaya koydu.

EN ERKEN NİSAN 2027

Temeli 30 Ağustos 2021’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atılan ve iki yılda tamamlanıp 2023’te hizmete gireceği açıklanan proje bitmedi. Şimdi karargahın F Blok mekanik ve elektrik tesisatı işleri için 3 milyon 623 bin 852 dolar ve 276 milyon 560 bin 986 liralık sözleşme imzalandı. Sözleşmenin güncel kur üzerinden KDV dahil toplam karşılığı ise 541 milyon 41 bin 920 TL olarak belirlendi. Bu bloktaki işlemler 8 ayda tamamlanacak. Bu takvime göre açılış Nisan 2027’ye kalacak.

RANTA MI AÇILIYOR?

AY Yıldız Karargahı tamamlandığında Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları taşınacak ve şehir içindeki değerli araziler boşalacak. TBMM ve Anıtkabir çevresindeki kıymetli arazilerin, geçmişteki örneklerde olduğu gibi AVM, rezidans ve konut projelerine açılmasından endişe ediliyor.

İLK KEZ NATO İÇİN GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Karargahın bir bölümü, Temmuz 2026’da Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında kullanıma açılmıştı. Milli Savunma Bakanlığı karargahın “Yıldız” bölümünde toplantı ve resepsiyon düzenledi. Karargaha bugüne kadar yapılan harcamaların miktarı açıklanmadı. CİMER’e yöneltilen soruların yanı sıra milletvekillerinin Meclis’e verdiği soru önergeleri de yanıtsız kaldı. Karargahı yapan Rönesans Holding, Ankara Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile Marmaris Okluk Koyu’ndaki yazlık sarayı da inşa etmişti.