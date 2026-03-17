Adada hareketlilik sürüyor. ABD ve İsrail'in İran ile giriştikleri savaş sürerken gerilim bölgede yansımaları da devam ediyor.

Gerginliğin en fazla hissedildiği noktalardan biri de Doğu Akdeniz'de bulunan Kıbrıs. ABD'nin 12 Nisan'a kadar sürecek askeri faaliyet sahası ilan etti ve sivil uçakların Rum Kesimi ile iletişim kurmasını istedi. KKTC'den "Yetkili Ercan Havalimanıdır" diyerek tepki geldi. Askeri radarlar yüzünden yaşanacak GPS sapmaları nedeniyle havayolu trafiğinin etkilenmesi bekleniyor.

ANKARA HAREKETE GEÇTİ

İran'a ait füzelerin GKRY'deki İngiliz üssünü hedef aldığı iddiası ardından Atina Yönetiminin F-16 ve patriot hamlesi Ankara'yı harekete geçirdi.

MSB 6 adet F-16 ile beraber yeni nesil hava savunma sistemleri konuşlandırdı. Drone tehditlerine karşı Ercan Havalimanı ASELSAN üretimi Şahin ve Hisar bataryaları ile desteklendi. Askeri sevkiyatın hemen ardından Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Metin Tokel, adaya giderek hazırlıkları bizzat denetledi.