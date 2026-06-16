Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, salı günü Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Karadeniz'deki bölgesel güvenliğe ve Türkiye'nin çıkarlarına yönelik risklere dikkat çekti.

Fidan, mevkidaşına Karadeniz'de Türkiye'nin çıkarlarına zarar verebilecek her türlü olaydan kaçınılması yönündeki beklentilerini ilettiğini ve bölgede seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasına yönelik olası yolları ele aldıklarını belirtti.

Türkiye'nin önceliğinin, tarafların müzakerelere yeniden başlaması ve savaşın bir an önce sona ermesi olduğunu vurgulayan Fidan, Ankara'nın Kiev ve Moskova arasında yeniden arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Daha önce iki ülke arasındaki doğrudan görüşmelere ev sahipliği yapan Türkiye'nin bu teklifini yineleyen Fidan, görüşmelerin bir sonraki turlarına yeniden ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını ilettiğini, tarafların anlaşması durumunda müzakerelerin nasıl daha sonuç odaklı bir şekilde devam ettirilebileceğini de tartışmaya hazır olduklarını dile getirdi.

TÜRKİYE ARABULUCUĞA HAZIR

Son aylarda Ukrayna ve Rusya, Türkiye'nin kuzey kıyıları yakınlarındaki tankerlere, aralarında Türk menşeli bir geminin de bulunduğu insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlemekle birbirlerini suçlamıştı.

Ankara, söz konusu saldırılar nedeniyle hem Kiev hem de Moskova nezdinde protestoda bulunmuştu.

Basın toplantısında sivillere ve sivil altyapıya yönelik her türlü saldırıya karşı olduklarını da ekleyen Fidan, Karadeniz'deki hassasiyetlerin altını çizdi.

Ukrayna, geçtiğimiz nisan ayında Ankara'dan liderler düzeyinde bir toplantıya ev sahipliği yaparak arabuluculuk yapmasını talep etmişti.

Bu yılın temmuz ayında bir NATO zirvesine ev sahipliği yapacak olan Türkiye, Rusya'nın 2022'deki geniş kapsamlı işgalinden bu yana hem Moskova hem de Kiev ile samimi ilişkilerini sürdürmeye devam ediyor.