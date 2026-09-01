Ankara Eczacı Odası, Çankaya’da bir eczanede yaşandığı belirtilen olayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, sağlık hizmeti almak amacıyla eczanede bulunan kadın hastanın özel görüntülerinin kaydedildiği belirtildi. Olayın meslek etiği, hasta hakları ve özel hayatın gizliliği açısından ciddi bir ihlal olduğu vurgulandı.

Eczacı hakkında disiplin soruşturması

Ankara Eczacı Odası, olaydan haberdar olunmasının ardından ilgili eczacı hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını bildirdi.

Odanın açıklamasında, eczacılık mesleğinin temelinde insan sağlığına hizmet etmenin yanı sıra hasta mahremiyetini ve kişilik haklarını koruma sorumluluğunun bulunduğu ifade edildi.

Özel görüntülerin kaydedildiği iddiasının eczacılık mesleğinin etik değerleri ve hasta haklarıyla bağdaşmayacağı belirtilen açıklamada, soruşturmanın olayın tüm yönleriyle incelenerek sürdürüldüğü kaydedildi.

“Hiçbir ihlal kabul edilemez”

Ankara Eczacı Odası, eczacıların toplum tarafından güven duyulan sağlık meslek mensupları olduğunu belirterek, hastaların sağlık bilgileri ve özel hayatlarına ilişkin mahremiyetin korunmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Açıklamada, “Hiçbir bireyin, sağlık hizmeti aldığı sırada özel hayatının ve kişilik haklarının ihlal edilmesine maruz bırakılması kabul edilemez” denildi.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından ilgili mevzuat ve disiplin hükümleri kapsamında gerekli işlemlerin uygulanacağı bildirildi.