Konya Emniyet Müdürlüğü görevindeyken geçen nisanda Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Maksut Yüksek, akşam saatlerinde sürpriz bir atama kararına imza attı. T24'te yer alan habere göre; Ankara'daki belediyelere yönelik adli soruşturmaları savcılık koordinesinde yürüten Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Barış Şengül, ani bir kararla görevden alındı. Şengül’ün, geçen yıl ikinci sınıf emniyet müdürlüğüne terfi etmesine rağmen mevcut görevine devam ettiği ancak Yüksek’in Konya’dan getirdiği KOM Şube Müdürü Doğan Topçu’yu bu göreve başlatmak amacıyla Şengül’ün önceki terfi kararının uygulamaya konulduğu öğrenildi. YERİNE ATANAN İSİM BELLİ OLDU Şengül, Bomba İmha Şubesi ile Çubuk ilçesinden sorumlu emniyet müdür yardımcılığı görevine getirildi. Yerine ise Yüksek'in Konya'da beraber çalıştığı şube müdürü Doğan Topçu'nun atandığı öğrenildi. Şengül'ün atama kararnamesinin tek kişilik olması dikkati çekti.

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