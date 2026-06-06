Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak milletvekili Deniz Yavuzyılmaz Ankara Esenboğa Havalimanı’nda AKP’nin tarafından inşa edilen yeni kule ile ilgili skandalı kamuoyu ile paylaştı. Yavuzyılmaz, yeni kuledeki 4 büyük kolon ve 2 balkon girişinin hatalı inşa edilmesi nedeniyle, pistlerin görüşlerinin engellendiğini, bu nedenle de yeni kulenin doğru düzgün kullanılamadığını söyledi. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nu eleştiren CHP’li Yavuzyılmaz, “Bakan yeni kuledeki bu yanlış tasarlanan kolonların önünde röportajlara çıkıp, pozlar veriyor” dedi.

BÜYÜK GÜVENLİK ZAFİYETİ

Açılışı, 19 Ocak 2026’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan kulenin 4 aydır tam olarak kullanılmadığını belirten Yavuzyılmaz, “Pistlerin her milimetresini net görmesi gereken hava trafik kontrolörlerinin şu anda adeta gözleri bağlanmış durumda. Yeni yapılan bir kule açısından, dehşet verici bir mimari hata, denetim ve güvenlik zafiyeti!” ifadelerine yer verdi. Uluslararası Havacılık Standartlarına (ICAO-Annex14) göre kuledeki kontrolörlerin pistler ve manevra sahalarındaki uçakları kesintisiz ve çıplak gözle görmesi zorunlu tutuluyor.

Kontrolörler pistin sonunu göremiyor

CHP’li Yavuzyılmaz, tasarım hatası dev kolonlar yüzünden hava kontrolörlerinin yaşadığı sorunları şöyle sıraladı:

-Bir pistin sadece başını görebiliyor

-Uçakların hızlandığı bölgeyi göremiyor

-Pistin orta bölümünü görebiliyorsa aynı pistin sonunu göremiyor

-Rüzgar diğer yönden esiyorsa, bu kez pist başını göremiyor,

-Pistin ortasını görüyorsa, bu kez de pistin sonuna doğru olan tarafını göremiyor. Tam bir beceriksizlik!