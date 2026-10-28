Olay, Polatlı ilçesine bağlı Kuşçu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Pencere camı taşıyan bir kamyonetin sürücüsü, yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi fark ederek yetkililere haber verdi. YOL KENARINDA HAREKETSİZ BULUNDU İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde, kişinin yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği üzerinde duruldu. Kazaya karışan aracın sürücüsünün ise olay yerinden kaçtığı değerlendiriliyor. CENAZE ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin kimliğinin belirlenmesi ve kazaya karışan sürücünün bulunması için başlatılan soruşturma sürüyor.

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