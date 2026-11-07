Yap-işlet-devret projesi olarak 29 Ekim 2016’da hizmete giren, işletmeciliğini Kolin-Limak-Cengiz grubunun yürüttüğü Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı da ‘kara delik’ oldu. Verilen yolcu garantisi tutmadı, vatandaşın cebinden şirketlere milyarlar gitti. YENİ Partili Deniz Yavuzyılmaz’ın verdiği bilgilere göre işletmeci firmaya 117 milyon 236 bin dolar (güncel kur ile 5 milyar 889 milyon lira) ödendi.

10 YILLIK BİLANÇO

YHT’de firma ile farklı bir sözleşme imzalandı, Hazine hem gelen hem de gelmeyen yolcu için ödeme yapmasın karar verildi. Garanti kapsamında olan gelen ya da gelmeyen her yolcu için firmaya 1.5 dolar ödeniyor. Garantinin üzerinde gelen yolcu için de 50 cent veriliyor. YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz Ankara YHT Garı’nın 10 yıllık bilançosunu SÖZCÜ’ye açıkladı ve “YİD projeleri ile vatandaşın cebinden alınan milyarlar firmalara aktarılıyor” dedi.

YHT’de 10 yıl için toplam 66 milyon yolcu garantisi verildiğini ancak 22 milyon 800 bin yolcunun geldiğini anımsatan Yavuzyılmaz, işletmeci firmaya gelen bu yolcular ile gelmeyen 43 milyon 200 bin yolcu için ödeme yapıldığını belirtti.

Yavuzyılmaz’a göre yapılan ödeme 117 milyon 236 bin doları (güncel kur ile 5 milyar 889 milyon lira) buldu. 10 yıl 6 ay sonra kamuya devredilecek olan Ankara YHT’de geçen 10 yıllık dönemde hata payı yüzde 61- 89 oldu. YHT’de sadece ilk 2 yıl verilen garantinin üzerine çıkıldı ve 704 bin fazla yolcu geldi. Bu da şirketin lehine oldu.

Garanti yolcu 10 milyon gelen 3 milyon

Ekim 2025-Ekim 2026 döneminde 10 milyon yolcu garantisi verilen Ankara YHT’ye 2 milyon 988 bin yolcu geldi. Gelmeyen yaklaşık 7 milyon yolcu için 7 milyon 700 bin dolar ödenecek. YHT’de ilk 2 yıl 2’şer milyon, sonraki 2 yıl 5’er milyon, sonraki 4 yıl için 8’er milyon, son 2 yıl için de 10’ar milyon yolcu garantisi verildi. Gardaki AVM’deki 70 mağaza, 134 odalı otel ve 1200 araçlık otoparkın geliri de YHT’yi işleten firmaya kalıyor. Bu birimler de gar gibi kamuya 2037 Nisan’da devredilecek.