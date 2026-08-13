Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 27 milyon lira olan 37 ton sahte deterjan ve kozmetik ürün ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünün çalışması kapsamında Yenimahalle İlçe Jandarma ekipleri, GİMAT Toptancılar Sitesi'ndeki bir iş yeri ile deposuna operasyon düzenledi. Depoda yapılan aramada, farklı markaların isimlerini taşıyan sahte deterjan, şampuan, diş macunu ve güneş kremi olmak üzere 37 ton ürün ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.