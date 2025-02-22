Ankara Halk Ekmek, Ramazan boyunca 350 gramlık Ramazan pidesinin 13 TL’den satışa sunulacağını açıkladı.

Kurum, bu fiyatla vatandaşlara destek olmayı sürdürmeyi hedefliyor. Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, "Ekmeğe gelen zamların ardından Ankara’da Halk Ekmek’in fiyatı merakla bekleniyordu. En uygun fiyatlarımızla aile bütçelerine destek vermeye devam ediyoruz. Ramazan ayı boyunca 350 gram Ramazan pidesini Başkent Marketlerimizde 13 TL’den satacağız" ifadelerine yer verildi.

FIRINLARDA PİDE FİYATI DAHA YÜKSEK

Ancak fırınlarda durum farklı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, bu yıl Ramazan pidesi fiyatlarını duyurdu. 250 gramlık Ramazan pidesi fırınlarda 20 TL’den, 370 gramlık pidenin ise 30 TL’den satışa sunulacağı belirtildi.

Ankara Halk Ekmek, Ramazan boyunca vatandaşların ekonomik olarak rahatlamasını sağlamak amacıyla uygun fiyatlarla pide satışına devam ederken, fırınlarda ise pide fiyatları daha yüksek olacak.

Ramazan ayında herkesin ihtiyacına göre bir seçenek bulunması amaçlanıyor.