The Middle East Eye'ın haberine göre Ankara, İran'da hükümetin çökmesi ihtimaline karşı İran sınırının Fars tarafında bir tampon bölge kurmayı planlıyor.

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından Meclis'te gerçekleştirilen kapalı oturumda Ankara'nın İran'daki gelişmelere dair çok sayıda senaryo üzerinde çalışıldığı aktarıldı.

Toplantıya katılan kaynakların bildirdiğine göre Türkiye olası bir göç dalgasını ülkeye girmeden engellemek için her türlü seçeneği değerlendiriyor.

Görüşmeye dair bilgi veren bir katılımcı yetkililerin bu stratejiyi doğrudan "tampon bölge" olarak tanımladı.

Bir başka yetkili ise "bu tabir açıkça telaffuz edilmese de sınır ötesinde her türlü önlemin alınacağını" dile getirdi.

MEE'ye konuşan bir kaynak, "Esas itibarıyla göç ihtimali durumunda gelecek olanların sınırda kalmasını sağlamak için İran tarafında yapılması gereken her şeyin yapılması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

SINIRDA GÜVENLİK HAD SAFADA

Ankara son dönemde 560 kilometrelik İran sınır hattındaki güvenlik önlemlerini teknolojik imkanlarla en üst seviyeye çıkardı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 380 kilometrelik modüler beton duvar ve 553 kilometrelik hendek hattının yanı sıra bölgenin yüzlerce elektro-optik kule ile donatıldı.

Sınır hattı insansız hava araçları ve keşif uçakları ile günün her saati kesintisiz olarak izlenirken İran içindeki durumun ciddiyeti de yakından takip ediliyor.

İran'da çöken ekonomiyle birlikte fitili ateşlenen protestolar bastırılmış olsa da, yakın zamanda gerçekleşmesi beklenen ABD saldırısının İran rejimini devirebileceği düşünülüyor.