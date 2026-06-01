Kocaeli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, TEM Otoyolu Gebze Kavşağı ile Dilovası Kavşağı arasındaki üstyapı onarım çalışmaları hakkında bilgi verildi. Açıklamaya göre, Muallimköy Kavşağı ile Gebze Kavşağı arasındaki bölümün kuzey yolunda yenileme çalışması gerçekleştirilecek. Bu uygulama kapsamında, TEM Otoyolu Ankara-İstanbul yönü trafiğe tamamen kapatılacak.
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
Kapanan istikametteki trafik akışı, Muallimköy Kavşağı'ndan D-100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendirilecek. D-100 Devlet Yolu ve Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden gelip, TEM Otoyolu Muallimköy Kavşağı'ndan İstanbul yönüne giriş yapmak isteyen araçlara izin verilmeyecek. Bu istikamete gitmek isteyen sürücüler, D-100 Devlet Yolu'nu kullanabilecek veya Bilişim Vadisi Kavşağı öncesindeki alt geçitten U dönüşü yapabilecek.
Düzenleme kapsamında, Osmangazi Köprüsü istikametinden gelip Muallimköy Kavşağı üzerinden TEM Otoyolu İstanbul ve Ankara yönüne bağlanan kollar da ulaşıma kapalı olacak. Bu araçlar D-100 Devlet Yolu üzerinden İstanbul ve Ankara istikametine devam edebilecek. Yol çalışmaları, 2 Haziran Salı günü saat 08.00'de başlayacak ve 24 saat esasına göre yürütülecek.