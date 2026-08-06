Pursaklar Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Ankara Kedisini Koruma, Yaşatma ve Tanıtma Merkezi'nde, Dünya Kedi Federasyonu tarafından onaylı safkan Ankara kedileri özel bakım uygulanarak korunuyor. Avrupa'da "Angora" kedisi olarak bilinen ve en eski uzun tüylü kedi ırklarından biri olarak tanımlanan Ankara kedisi, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için burada koruma altında tutuluyor.

Yaklaşık 2 bin metrekare alan üzerinde kurulu ve 8 farklı bölümden oluşan merkezde, kedilerin doğal halleri 8 farklı kamera ile izlenebiliyor. Avlu, yatakhane, dinlenme alanı ve yemekhane adı verilen alanlardaki görüntüler, belediyenin belirttiği adresten günün her saatinde canlı olarak dünyayla buluşuyor. Kedilerin uyurkenki halleri, yemek yedikleri anlar ve avluda gezdikleri görüntüler meraklılar tarafından takip ediliyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ankara kedilerinin farkındalığını artırmak ve neslini devam ettirmek için bu tesisi kurduklarını belirtti. Çetin, tesise "Kedi Evi" adını verdiklerini ve kedilerin görüntülerini 7/24 belediyenin internet adresinden canlı yayınladıklarını ifade etti.

Çetin, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında yabancı heyetlere Ankara kedisini tanıttıklarını anlattı. Yabancı heyetlerin kedilerin nasıl bir ortamda yaşadığına dair talepleri üzerine, kafeslerin içine kameralar yerleştirerek doğal hayatlarını meraklılara açmaya karar verdiklerini söyledi.

Bir haftada 736 bin 500 kişi tarafından izlenen yayın, 27 ayrı ülkeden de takip ediliyor.