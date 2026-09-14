Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışmasıyla sona erdi. Yangın, 20,5 saat süren müdahalenin ardından tamamen kontrol altına alındı. Olay, dün saat 12.00 sıralarında Kızılcahamam ilçesi Eğerlialören Mahallesi yakınlarındaki Alperen Yaylası'nda çıktı. Çıkan alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekipleri, yangına hem havadan hem de karadan müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu alevler bugün saat 08.30 sıralarında kontrol altına alındı.

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