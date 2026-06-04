Tarkan, yarın Ankara'da sahneye çıkmadan önce hayranlarına sosyal medya üzerinden seslendi. Videolu paylaşımında konser heyecanını dile getiren Megastar, takipçilerine gönderdiği öpücükle de dikkat çekti. Kısa sürede yüz binlerce etkileşim alan paylaşım, konser öncesi heyecanı artırdı.

''AY AY AY ÇOK HEYECANLI''

Yolda olduğunu belirten ünlü sanatçı, videoda, "Her Ankara naber? Çıktım yola, sana doğru geliyorum. Yarın konserde görüşmek üzere. Ay, ay, ayy... Çok heyecanlı" ifadelerini kullandı.

TAKİPÇİLERİNE ÖPÜCÜK GÖNDERDİ

Tarkan'ın doğal ve samimi tavırları hayranlarının ilgisini çekerken, videonun sonunda takipçilerine öpücük göndermesi de dikkatlerden kaçmadı.

Paylaşım kısa sürede yüz binlerce beğeni ve yorum alırken, çok sayıda hayranı konser için geri sayıma başladı.

Öte yandan Tarkan'ın Koç Topluluğu için Ankara'da vereceği özel konser büyük ilgi gördü. Konser için ücretsiz olarak dağıtılan davetiyeler Biletix üzerinden erişime açılır açılmaz etkinliğe katılabilmek için 300 binden fazla kişinin sıraya girdiği öğrenildi. Davetiyeler adeta kapış kapış gitti.

Yoğun talep gören konser öncesinde Tarkan'ın paylaştığı video, hayranlarının heyecanını daha da artırdı.