CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ara seçim çağrısı siyasette tartışma yarattı.

AKP ve MHP, bu çağrıya olumsuz yanıt verirken, Özel ara seçimin anayasal zorunluluk olduğunu savundu.

Gazeteci Muharrem Sarıkaya ise kulislerde konuşulanları aktardı. Buna göre AKP, ara seçim konusunu gündeme almak istemiyor. Sarıkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığı için parti içinde konuşulan seçim tarihinin Kasım 2027 olduğunu yazdı.

Sarıkaya, YetkinReport için kaleme aldığı yazısında şu ifadeleri kullandı:

-Sonda söyleyeceğimi başta belirteyim: CHP lideri Özgür Özel’in açıklamasıyla tartışmaya açılan milletvekili ara seçimi mümkün gibi görünmüyor. Nedeni Meclis’teki sandalye sayısı değil, seçimin siyasi karar olması… Anayasa’nın getirdiği kurallar ise cabası…

-Ayrıca unutulmasın ki milletvekili genel seçimi de 18 ay sonra… Nedeni de AK Parti yöneticilerinin vurguladığı gibi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tekrar aday olabilmesi için Kasım 2027’de seçime gitme arzusu. O tarihe de tam 18 ay var.

-TBMM’de siyasi partilerin önde gelen isimleri ile yaptığım görüşmeler de bunu doğrular nitelikte. Tabii ki ekonominin gidişatına bağlı olarak genel seçimin daha öne, 2027 haziran civarına çekme olasılığı da bir kenarda duruyor. Nedeni de seçimin yaz başında olmasının, sonbahardan daha çok iktidar lehine sonuç vermesi.

-AK Parti ara seçimi bırakın tartışmayı, konuşmak dahi istemiyor; gündeminin kapısından dahi sokmamaya, eşiğine bile yaklaştırmamaya kararlı.

-CHP’den 22 milletvekili istifa eder ve Anayasa’nın 84’üncü maddesi gereği Genel Kurul’un onayına sunulursa, sanılmasın ki bazı vekillerin istifasını kabul eder, gerisini de reddeder. AK Parti, gelen istifaların hiçbirini kabul etmemekte kararlı.

-Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaten pazartesi günü, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında tavrını net koydu 'Ne hükümetimizin ne de milletimizin yakın vadedeki gündeminde erken ya da ara seçim yer almamaktadır.

-Erdoğan, ileride kendisinin tekrar seçilebilmesi için seçimin öne alınmasına kapıyı, 'yakın vadedeki' ifadesi ile açık ediyor, yakında değil ama uzakta olabileceğini vurguluyor.