Özgür Özel liderliğinde 24 Temmuz’da kurulan YENİ Parti, ilk Parti Meclisi (PM) toplantısını gerçekleştirerek yönetim kadrosunu belirledi. Dokuz kişiden oluşan Merkez Yürütme Kurulu (MYK), PM’den yetki aldı. Parti kaynakları, 25 Temmuz 2026 tarihli PM ve MYK toplantılarında “iktidar yürüyüşünün ilk adımının atıldığını” ifade etti.

Parti yönetimi, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Ensar Aytekin’i, Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na ise Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nu getirdi. YENİ Parti kaynakları, her iki ismin de tecrübeli olduğunu belirterek kapsamlı bir örgütlenme sürecinin başlayacağını dile getirdi.

VEKİL SAYISI 100'E ULACAK

Öte yandan, CHP’den istifa eden 91 milletvekili tarafından kurulan YENİ Parti’nin Meclis’teki sandalye sayısının da artacağı iddia edildi. Parti içinden bazı isimler, kısa süre içinde milletvekili sayısının 100’e ulaşabileceğini savundu.

200 BAŞKAN TALEP İLETTİ

BirGün gazetesinde yer alan habere göre, CHP bünyesinde kalan çok sayıda belediye başkanı ve belediye meclis üyesinin de YENİ Parti’ye geçmeye hazırlandığı belirtildi. Parti kaynakları, yaklaşık 200 belediye başkanının geçiş talebini ilettiğini ifade etti.

YENİ Parti kurmayları ise hızlı ve toplu bir geçiş yerine, yerel yönetimlerdeki dengeleri gözeten kademeli bir model üzerinde çalışıldığını aktardı. Yerel yönetimlerden sorumlu Yaşar Tüzün başkanlığında oluşturulan heyetin, belediye başkanlarıyla birlikte belediye meclis ve il genel meclisi üyelerinin durumunu tek tek değerlendirdiği kaydedildi.

Parti yönetiminin, belediye meclislerindeki çoğunluk dengelerini dikkate alarak geçişleri kabul edeceği, sürecin yerel yönetimleri kilitlemeyecek ve muhalefet blokunda yeni krizlere yol açmayacak şekilde yürütüleceği bildirildi. İlk katılım dalgasının ise 27 Temmuz haftasında kamuoyuna açıklanabileceği ifade edildi.