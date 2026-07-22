CHP Seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, 21 Temmuz'da gerçekleştirilen CHP TBMM Grup Toplantısı'nda "Vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak geldim" diyerek yeni bir siyasi parti kuracaklarını duyurdu.

Sürecin planlandığı gibi ilerlemesi ve hukuki bir engelle karşılaşılmaması halinde Özel'in önümüzdeki hafta aynı kürsüde bu kez yeni partisinin genel başkanı olarak grup toplantısı yapması ihtimali bulunuyor.

Öte yandan Ankara'da, olası siyasi gelişmelere karşı "yedek parti" hazırlıklarının da son aşamaya geldiği iddia ediliyor. Buna göre, olası bir baskın seçim kararı ya da hukuki süreçlerin siyasi dengeleri değiştirmesi ihtimaline karşı, seçime katılma yeterliliğine sahip alternatif bir parti hazır tutuluyor.

Kulislere göre bu model, geçmişte BDP örneğinde olduğu gibi, ihtiyaç halinde milletvekillerinin topluca geçiş yapabileceği bir siyasi yapı oluşturulmasını öngörüyor. Böylece AKP ve MHP'nin erken ya da baskın seçim kararı alması durumunda muhalefetin seçime katılım konusunda herhangi bir hukuki engelle karşılaşmaması amaçlanıyor.

Baskın seçim senaryosu kulisleri şimdiden karıştırırken "baskın seçim' ile ilgili aramalar da hızlandı.

Baskın seçin ne demek?

Baskın seçim, iktidarın seçim tarihini muhalefetin hazırlıksız yakalanacağı şekilde öne çekmesiyle yapılan erken seçim için kullanılan siyasi bir ifadedir. Anayasada veya seçim mevzuatında "baskın seçim" diye ayrı bir seçim türü bulunmaz; bu, siyasi literatürde kullanılan bir tanımlamadır.

Hangi şartlarda yapılır?

Türkiye'de seçimlerin erkene alınması iki şekilde mümkündür:

Meclis, üye tam sayısının beşte üç çoğunluğuyla (360 milletvekili) erken seçim kararı alabilir.

Cumhurbaşkanı da Anayasa'nın verdiği yetki kapsamında seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.

Kararın ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim takvimini ilan eder ve süreç resmen başlar.

Erken seçim ile baskın seçim arasındaki fark nedir?

Her baskın seçim bir erken seçimdir, ancak her erken seçim baskın seçim olarak nitelendirilmez.

Erken seçim, seçim tarihinin normal takvimden önce yapılmasını ifade eden hukuki bir kavramdır. Baskın seçim ise erken seçim kararının muhalefeti hazırlıksız yakalayacak kadar kısa sürede uygulanmasını anlatan siyasi bir değerlendirmedir.