Özgür Özel ve beraberindeki milletvekilinin butlan yönetiminin kurultay yollarını tıkamasının ardından YENİ Parti'yi kurmasıyla çok sayıda belediye başkanı da Özel ile beraber hareket etti.

Şu ana kadar 244 belediye başkanının YENİ Parti'ye geçtiği belirtilirken, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın ne yapacağı da merak konusu oluyordu. Yavaş, bugüne kadar YENİ Parti'ye katılmazken, CHP yönetimine de mesafesini de korumaya devam ediyor.

Haberhürriyeti'nin aktardığına göre, Yavaş'ın şu ana kadar YENİ Parti'ye geçmeme nedenine ilişkin Ankara kulislerinden çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Yavaş'ın ABB Meclis'indeki dengeler nedeniyle CHP'de kaldığı öğrenildi.

AKP transferler sonucunda üye sayısını 50'ye yükseltirken, CHP'nin 49 YENİ Parti'nin ise 30 meclis üyesi bulunuyor.

148 üyesi bulunan ABB Meclisi'nde çoğunluk için 75 üye gerekiyor. Cumhur İttifakı'nın (AKP+MHP+BBP) 61 üyesi bulunuyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde dağılım ise şöyle:

AK Parti: 50

CHP: 49

YENİ Parti: 30

MHP: 9

Bağımsız: 7

BBP: 2

Yeniden Refah: 1

CHP ETİMESGUT VE MENDERES'TE CUMHUR İTTİFAKI İLE HAREKET ETTİ

Etimesgut ve Menderes Belediyelerinde CHP'li meclis üyeleri Cumhur İttifakı ile hareket etmesi akıllarda soru işareti yaratırken, Yavaş'ın istifa ederek YENİ Parti'ye katılması durumunda CHP'li meclis üyelerinin benzer bir harekette bulunmasından çekiniliyor.

Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmemesinin altında CHP'de halihazırda 49 üyenin bulunması ve Yavaş'ın meclis dengelerini korumak istemesi olarak belirtiliyor.