Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişin ardından siyasi dengelerde ittifak arayışları yeniden öne çıkıyor.

Yüzde 50+1 şartı, yalnızca büyük partileri değil, oy oranı sınırlı kalan partileri de seçim sonuçları açısından kritik aktörlere dönüştürüyor.

Siyasi kulislerde, Yeniden Refah Partisi, DEVA Partisi ve Saadet Partisi’nin uzun süredir yürüttüğü üçlü ittifak hazırlıklarında sona yaklaştığı konuşuluyor.

Çalışmaların ekim ayına kadar tamamlanmasının beklendiği belirtiliyor.

Son seçimlerde CHP listelerinden Meclis’e giren DEVA ve Gelecek Partisi gibi yapıların yeni arayışlara yönelmesi, benzer tabanlara hitap eden partiler arasında yeniden temas ihtimalini güçlendirdi.

Küçük partiler açısından cumhurbaşkanlığı seçiminde belirleyici olabilen oy oranları, parlamento seçimlerinde tek başına Meclis’e girme konusunda yeterli olmayabiliyor.

Ekonomi Gazetesi'nde yer alan habere göre, kulislerde konuşulan bir diğer başlık ise İYİ Parti çevresinde şekillenebilecek olası temaslar.

MHP’den ayrılan kadroların kurduğu İYİ Parti’den daha sonra ayrılan Ümit Özdağ Zafer Partisi’ni, Yavuz Ağıralioğlu ise Anahtar Parti’yi kurmuştu.

İlk seçimlerde baraj sorunu yaşamamak için Zafer Partisi ve Anahtar Parti’nin İYİ Parti ile yeni bir ittifak zemini arayabileceği iddia ediliyor.

Bu nedenle siyasette “üçlü ittifak” formülünün önümüzdeki dönemde daha fazla gündeme gelmesi bekleniyor.