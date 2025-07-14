31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yaşadığı büyük yenilginin ardından AKP'de başlayan değişim süreci, MYK'daki köklü dönüşümle hız kazanmıştı.
Şimdi ise gözler, uzun süredir gündemde olan kabine revizyonuna çevrildi.
Kızılcahamam kampının ardından kulislerde “kabinede kader haftası” yorumları yapılırken, TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan’dan dikkat çeken bir kulis bilgisi geldi.
Sözcan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
-Kabine revizyonunun eylüle ertelendiğini söyleyenler de vardı.
-Ancak ben bu hafta içinde bazı hareketlilikler olabileceğine dair kulis bilgileri aldım.
-Bunlar kesin değil, kulis bilgileri bazen gerçekleşmeyebilir. Ama dikkat çekici duyumlar var.
-Kabine değişikliği tamamen Cumhurbaşkanı’nın takdirindedir.