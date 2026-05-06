Sözcü Masası'nda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, teröristbaşı Abdullah Öcalan için "statü" ve "koordinatörlük" çıkışı ile DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın "Çerçevenin altına imza atıyoruz, tarihi birlikte yazalım" yanıtı tüm yönleriyle masaya yatırıldı.

Bahçeli'nin vites yükselten açıklamaları karşısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sessiz kalmasının perde arkası Sözcü TV'de değerlendirildi.

Sözcü TV Ankara Temsilcisi Aslı Kurtuluş Mutlu, Ankara kulislerindeki son gelişmeleri aktardı:

'İKİ İHTİMAL VAR...'

"Geçtiğimiz haftaya ve ondan önceki haftaya dönmek istiyorum... Ne oldu? Biliyorsunuz TBMM'de bir resepsiyon oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Partililerle çok da sohbet etmeden kendi yerine geçti. Erdoğan, DEM Parti'nin masasına geldiğinde 'Durmak yok, yola devam' dedi. Burada DEM Parti, 'bir tıkanıklık var' çıkışı yaptı. Erdoğan partisinin grup toplantısında 'Terörsüz Türkiye' başlığı altında geniş yer ayırdı. Bahçeli konuştu mu, hayır. Sonrasında Beştepe'de bir zirve gerçekleşti. Hemen ardından dün Bahçeli söylemlerini genişletti. Bu defa 'koordinatör' dedi. Acaba Bahçeli, Erdoğan ile görüşmesinde umduğunu bulamadı, kendisi mi vites yükseltti ya da Erdoğan ile birlikte dengeli bir şekilde, ittifak olarak yürüttükleri süreci Bahçeli mi dillendirdi kürsüden? Bu da çok önemli.

BAHÇELİ VİTES YÜKSELTTİ

Burada Tuncer Bakırhan'ın 'Millet bunu yutmuyor' cümlesi çok önemli. Bir yandan da 'Biz Bahçeli'nin açıklamalarına imza atıyoruz, biz Bahçeli ile aynı çizgideyiz, aynı çizgide olmayan iktidardır' diyen DEM Parti var. DEM Partili Tuncer Bakırhan'ın 'Gemileri karadan yürütmekle övünenler, bugün barışın yasasını Meclis'ten geçiremiyor mu? Kayyum atayanlar kayyumu geri çekemiyor mu? Bunlar süreci enfekte eden, güveni erozyona uğratan adımlardır.''Ahmet'ler göreve dönecek' beklentisi vardı, o da olmuyor. Bahçeli'nin 'koordinatörlükten' bahsetmesi çok ciddi vites yükseltti.

İKTİDAR İLE DEM PARTİNİN BEKLENTİSİ

İktidar tam anlamıyla silah bırakma bekliyor. MİT'in sahadan raporunu bekliyor. DEM Parti somut adım bekliyor ya, iktidar da somut adım bekliyor. Tıkanıklık tam da burada başlıyor."