İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Sinan Burhan, tv100 ekranlarında katıldığı programda, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ayrıntılarını anlattı.

Burhan, Ağıralioğlu’nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Yeniden Refah Partisi ile gerçekleştirdiği temaslara ilişkin değerlendirmelerini aktarırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a yönelik tutumuna ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı.

YAVAŞ İÇİN "SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ" ŞARTI

Sinan Burhan, Yavuz Ağıralioğlu’nun Mansur Yavaş’a verilebilecek desteğe ilişkin bir şart öne sürdüğünü belirtti. Burhan, Ağıralioğlu’nun konuya ilişkin ifadelerini şöyle aktardı:

-Mansur Bey'e destek vereceklerini ama bir şartla diyor.

-Eğer diyor bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden vazgeçilir, yarı başkanlık ya da parlamenter sisteme geçilirse; bir geçiş döneminin, Türkiye'deki yeni sistemin öncüsü olarak biz Mansur Bey'e destek veririz.

“MİLLİYETÇİ PARTİLERDE MANSUR YAVAŞ ÜZERİNDE KONSENSÜS OLUŞMUŞ”

Burhan, bir soru üzerine MHP ve BBP’yi bu değerlendirmeden ayrı tuttuğunu belirtti. Zafer Partisi ve Millî Yol Partisi gibi bazı milliyetçi partilerde Mansur Yavaş’ın ismi etrafında oluştuğunu öne sürdüğü eğilimi ve bunun gerekçesine ilişkin değerlendirmeleri ise şöyle aktardı:

-Zafer Partisi, Millî Yol Partisi için... özellikle bu sistemden...

-Çünkü 'Bu sistem sorunlara çözüm üretmedi, sorunlara çözüm üretmediği gibi sistemi tıkadı.

-O yüzden Mansur Bey yeni sistemin öncüsü olursa destekleriz. Türkiye'nin de buna ihtiyacı var' diyorlar.

-Milliyetçi partilerde Mansur Yavaş üzerinde bir konsensüs oluşmuş; MHP'yi dışarıda bırakarak söylüyorum anlaşılsın diye."