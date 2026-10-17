YENİ Parti Kırıkkale İl Başkanlığı ön seçiminde konuşan Özgür Özel gündeme bomba gibi düşen iktidara yakın gazetecilerin iddialarına sert sözlerle yanıt verdi.

İddiaya göre Ankara’da 8 ilçe belediye başkanının toplu halde AKP’ye katılması bekleniyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da AKP'ye transferi iddia edildi.

Özel transfer iddialarına, "Yeni bedeller ödemek zorunda kalabilir, yeni ihanetlerle yüzleşebiliriz." dedi.

Özel'in konuşmasından satır başları:

"Bugün elimizde sınırsız imkanlar olmayabilir. Devlet gücü bizde olmayabilir. Büyük bir sermaye arkamızda olmayabilir. Her kapı yüzümüze kapanmaya çalışılıyor olabilir. Yarın bugünden daha da zor olabilir. Yeni bedeller ödemek zorunda kalabilir, yeni ihanetlerle yüzleşebiliriz. Ama sakın unutmayın ki gücümüz, sermayemiz teslim olmamaktır. Kötülükten korkmamaktır. Karşısındakinden korkup geri adım atmamak, geride kimseyi bırakmamaktır. O yüzden biz birbirimize karşı sorumluyuz. Birimiz yorulursa diğerimiz ona omuz verecek.

Birimiz düştüğünde öteki elini uzatacak. Birimiz bir yerde kalırsa diğeri bayrağı onun elinden alıp menzile doğru yürüyecek. Ben size hiç düşmemeyi değil ama düşsek bile omuz omuza verip ayağa hep birlikte daha kuvvetli kalkmayı vadediyorum. Ben size dikensiz gül bahçelerinden iktidara yürümeyi değil, o dikenlerin üstüne basıp o dikenleri kıra kıra iktidara yürümeyi vadediyorum. Ben size mücadele, azim ve hep birlikte haysiyetli bir yürüyüş vadediyorum. Ben size bu yolun sonunda benim, partimin, çevremin değil, milletin iktidarını vadediyorum."

NE OLMUŞTU?

TGRT Haber’de yayınlanan “Taksim Meydanı” programında konuşan gazeteci Mustafa Yavuz, önümüzdeki haftadan itibaren AKP’ye katılacak belediye başkanlarının sayısında ciddi bir artış yaşanabileceğini iddia etmişti.

Mustafa Yavuz’un Ankara’da AKP’ya geçeceğini öne sürdüğü belediye başkanları şöyle:

Kalecik Belediye Başkanı: Satılmış Karakoç

Güdül Belediye Başkanı: Mehmet Doğanay

Polatlı Belediye Başkanı: Mürsel Yıldızkaya

Ayaş Belediye Başkanı: İzzet Demircioğlu

Şereflikoçhisar Belediye Başkanı: Mustafa Koçak

Elmadağ Belediye Başkanı: Adem Barış Aşkın

Beypazarı Belediye Başkanı: Özer Kasap

Nallıhan Belediye Başkanı: Ertunç Güngör