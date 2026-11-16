Türkiye’de 20 milyonu aşkın memur ve emekli, pazardan markete, kiradan faturalara kadar her alanda katlanan hayat pahalılığı karşısında gözünü ocak ayında yapılacak maaş düzenlemesine dikti.

Daralan bütçeler için "seyyanen artış" beklentisi umutları yeşertirken, başkentten gelen son kulis bilgileri sabit gelirli kesimin beklentilerinin suya düşeceğine işaret ediyor.

Sosyal Güvenlik Başuzmanı ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş’ın paylaştığı kulis verilerine göre, milyonların dört gözle beklediği yüksek tutarlı seyyanen artış formülü bütçe engeline takıldı.

10-15 BİN TL'LİK SEYYANEN ZAM NEDEN RAFA KALKTI?

Üç yıldır seyyanen artış alamayan milyonlar için ocak ayı kritik bir dönüm noktası olarak görülüyordu.

Başlangıçta Ankara koridorlarında tüm emeklilere 10 bin ila 15 bin TL arasında seyyanen zam yapılması formülü yüksek sesle konuşuluyordu.

Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bütçe verileri masaya yatırıldığında tablo tersine döndü. Yapılan teknik incelemelerde, ek bütçe oluşturulmadan söz konusu seyyanen artış rakamlarının yıl boyu karşılanamayacağı tespit edildi.

Bu maliyet hesabı nedeniyle milyonların umut bağladığı 10-15 bin TL'lik seyyanen zam formülü tamamen gündemden düşerek rafa kaldırıldı.

EMEKLİYİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATACAK EN GÜÇLÜ SENARYO

Seyyanen zam beklentisinin rafa kalkmasının ardından gözler masadaki alternatif seçeneklere çevrildi. Ankara’da şu an konuşulan en güçlü senaryo, yasal enflasyon oranlarına yüzde 5 ila yüzde 15 arasında bir refah payı eklenmesi yönünde şekilleniyor.

Bununla birlikte kulislerdeki değerlendirmeler, refah payı en üst sınırdan yani yüzde 15 olarak uygulansa bile emeklinin rahat bir nefes alamayacağını gösteriyor.

Bugün itibarıyla açlık sınırının 38 bin TL’yi aştığı ve yılbaşında 40 bin TL’nin üzerine çıkacağı öngörülürken, oransal artışların mutfaktaki yangını söndürmekte yetersiz kalacağı ifade ediliyor.

YASAL ORANLAR NE DİYOR? 'ZAM' DEĞİL 'GÜNCELLEME'

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan temmuz, ağustos, eylül ve ekim 2026 enflasyon verileriyle birlikte 4 aylık toplam enflasyon yüzde 8,28 seviyesine ulaştı.

Yıl sonu enflasyonunun Orta Vadeli Program (OVP) ve piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 30 bandında gerçekleşmesi hâlinde ocak ayında ortaya çıkacak yasal tablo şöyle:

-SSK ve Bağ-Kur Emeklisi: Yüzde 9,5 ila yüzde 10,5 arası (Ortalama %10)

-Memur ve Memur Emeklisi: Yüzde 7,5 ila yüzde 8,5 arası (Ortalama %8)

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in daha önce verdiği "Enflasyonun altında artış yapılmayacak" sözü hatırlatılırken, bu vaadin tutulması durumunda memur kesimine ilave 2 puan eklenerek artışın yüzde 10 seviyesine tamamlanacağı belirtiliyor.

Ancak Temmuz 2026'da yüzde 17,76 çıkan altı aylık enflasyona karşılık yüzde 13,52 artış verilmesi nedeniyle oluşan yüzde 4,24'lük kayıp hâlâ telafi edilebilmiş değil.