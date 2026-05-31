CHP eski İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Sözcü TV'de Damla Doğan Tuncel'in sunduğu İyi Ki Hafta Sonu programında çarpıcı bir kulis bilgisi paylaştı. Balbay, “800 delege imza için hazır. Pazartesi düğmeye basılacak” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında bugün toplanan MYK toplantısı sona erdi. Parti Sözcüsü Zeynel Emre, MYK gündemiyle ilgili Meclis'te açıklamalarda bulundu.

Zeynel Emre'ye Balbay'ın iddiası da soruldu. "Pazartesi imzaları topluyoruz. Mahkemenin kararının doğrultusunda yetkili olan delegelerin imzasını topluyoruz" diyen Parti Sözcüsü Zeynel Emre şu açıklamayı yaptı:

Biz Pazartesi, yarın, imzayı topluyoruz. Çok kısa süreci içinde topladığımızı göreceksiniz. Yani orada da sorun yok. Ve şunu da ifade ettik: Hangi delegelerle isteniyorsa onunla da toplarız. Üye isterse onunla da toplarız. Kim isterse. Ama mahkemenin kararı doğrultusunda yetkili olan delegelerin hepsinin imzasını toplayacağız, kim yetkiliyse.

Değerli arkadaşlar bakın, bu süreci böyle zamana yayarak ilerletmenin hiçbir mantığı yok. Niye derseniz? Dedim ya, yani böyle siyasi mühendislikler yapılıyor ama saray merkezli yapıdan bu siyasi mühendislik hareketlerinin böyle her zaman doğru çıkacağını falan düşünmeyin, çoğunlukla da duvara tosluyorlar.

Öyle doğru hesaplar yapılsa, 2019'da sandığa giren 4 oyun 3'ü geçerli, 1'i geçersiz sayılıp yerel seçim iptal edilmezdi. Sonuçta 800 bin fark yenmezdi. Şimdi bakın burada da... Eski yönetimin göreve gelmesine karar verildi ama eski yönetimde de önemli bir sayıyla, arada bir farkla 'Bu yapılan olmaz kardeşim, bir an evvel seçime gidilmeli' diyen bir sayı olduğu için Parti Meclisi toplantısı iptal edildi. İptal edilmek zorunda kalındı.