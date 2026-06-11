Parti içindeki ihraç tartışmalarının sürdüğü bir dönemde, 2016 yılında dokunulmazlıkların toplu olarak kaldırılmasına imkan tanıyan anayasa değişikliğine dönemin Kemal Kılıçdaroğlu’nun destek vermesi yeniden gündeme geldi.

Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı ile İstanbul ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılıkları'nın kurultaya ilişkin “yolsuzluk” ve “rüşvet” iddialarını içeren dosyaları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndermesi, dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik yeni bir adım atılabileceği beklentilerini artırdı.

Bu çerçevede, fezlekelerin TBMM Genel Kurulu’na gelmesi halinde yapılacak oylamada Kılıçdaroğlu çizgisindeki milletvekillerinin “evet” oyu verebileceği değerlendirmeleri yapılıyor.

Bu ihtimalin gerekçeleri arasında hem parti içi ihraç hazırlıkları hem de Kılıçdaroğlu’nun 2016’daki tutumu gösteriliyor.

“DİNAMİT KOYUYORLAR” DEMİŞTİ...

Cunhuriyet'te yer alan habere göre Kılıçdaroğlu, 2016 yılında katıldığı bir televizyon programında, anayasa değişikliği teklifini hukuka aykırı bulduğunu belirtmesine rağmen destek vereceklerini açıklamıştı.

Düzenleme, CHP milletvekillerinin de desteğiyle Meclis’ten geçmiş ve fezlekesi bulunan milletvekillerinin dokunulmazlıkları toplu olarak kaldırılmıştı.

Söz konusu değişikliğin ardından HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Kasım 2016’da, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu ise Haziran 2017’de tutuklanmıştı. Berberoğlu hakkındaki kararın ardından Kılıçdaroğlu, “Devletin temeline dinamit koyuyorlar” sözleriyle tepki göstermiş ve Ankara’dan İstanbul’a uzanan Adalet Yürüyüşü’nü başlatmıştı.

DOKUNULMAZLIK SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Milletvekilleri hakkında hazırlanan fezlekeler önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adalet Bakanlığı’na gönderiliyor.

Bakanlığın Meclis Başkanlığı’na ilettiği dosyalar, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon’da görüşülüyor.

Komisyonun değerlendirmesinin ardından dosya Genel Kurul gündemine geliyor. Hakkında fezleke bulunan milletvekili savunma yapabiliyor.

Genel Kurul’da yapılacak oylamada, toplantıya katılan milletvekillerinin salt çoğunluğunun oyu dokunulmazlığın kaldırılması için yeterli sayılıyor.