Sözcü TV’nin gündem belirleyen programı Sözcü Masası’nda gazeteci Barış Terkoğlu, CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel,hakkında dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi.

Terkoğlu, Özel ve ekibine yönelik yargı sürecine ilişkin hazırlıkların tamamlanmadığını ileri sürdü.

“YARGI HAZIRLIĞI BİTMEDİ” İDDİASI

Terkoğlu, yaptığı değerlendirmede Özel ve ekibine dönük sürecin sona ermediğini, yeni adımların gündeme gelebileceğini ifade etti.

“BABA OCAĞINDA YENİ YOL ARAYIŞI” VURGUSU

Terkoğlu ayrıca, Özgür Özel’in 'baba ocağı'ndan ayrılması ve yeni bir yol arayışına girilmesi durumunda, buna karşılık farklı bir hazırlığın devreye alınabileceğini öne sürdü.

"HESAP" HATASI

"AKP'de hesap hatası yaptık tartışması var" diyen Terkoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun tabanda karşılık bulmadığını dile getirdi.