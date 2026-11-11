2027 yılında geçerli olacak asgari ücret için beklentiler gündeme gelmeye başladı. Kira, gıda ve ulaşım başta olmak üzere temel ihtiyaçlardaki fiyat artışları nedeniyle milyonlarca çalışan yeni yılda yapılacak zammı bekliyor. Ankara kulislerinden aktarılan son iddialarda ise yüzde 30 zam ihtimali öne çıktı.

AÇLIK SINIRI ASGARİ ÜCRETİ GERİDE BIRAKTI

Türkiye Gazetesi yazarı ve SGK Uzmanı İsa Karakaş, köşe yazısında mevcut asgari ücretin durumunu ve 2027 yılına yönelik zam beklentilerini değerlendirdi.

Karakaş'ın aktardığı Türk-İş verilerine göre açlık sınırı 38 bin 24 liraya, bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 49 bin 124 liraya, yoksulluk sınırı ise 123 bin 856 liraya ulaştı.

Mevcut net asgari ücretin 28 bin 75 lira 50 kuruş olduğu dikkate alındığında, açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki fark yaklaşık 9 bin 949 liraya çıktı.

Karakaş, asgari ücretin artık yalnızca işe yeni başlayanlara ödenen bir ücret olmaktan çıktığını ve geniş bir çalışan kesiminin ortalama gelir düzeyine dönüştüğünü belirtti. Çocuklu ailelerin yükselen yaşam maliyetleri karşısında daha fazla zorlandığına da dikkat çekti.

ANKARA KULİSLERİNDE YÜZDE 30 ZAM İHTİMALİ

2027 asgari ücretine ilişkin tahminlerde yüzde 30 zam oranı gündeme geldi. İsa Karakaş, yıl sonuna doğru yıllık enflasyonun yüzde 30 seviyelerine yaklaşabileceği beklentisini aktarırken, Ankara kulislerinde de benzer oranda bir artışın konuşulduğunu ifade etti.

Henüz 2027 yılı için açıklanmış resmi bir zam teklifi veya kesinleşmiş oran bulunmuyor. Ancak yüzde 30 zam ihtimali üzerinden yapılan hesaplamalar, yeni yılda asgari ücretin ulaşabileceği seviyeyi ortaya koydu.

YÜZDE 30 ZAM YAPILIRSA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Mevcut ücret üzerinden yüzde 30 artış yapılması halinde 2027 yılında uygulanabilecek tahmini asgari ücret rakamları şöyle:

- Mevcut net asgari ücret: 28.075,50 TL

- Tahmini net asgari ücret: 36.498,15 TL

- Tahmini brüt asgari ücret: 42.939 TL

- Tahmini net artış: 8.422,65 TL

Hesaplamada 2026 yılı için geçerli olan 33 bin 30 liralık brüt asgari ücret baz alındı. Yüzde 30 zam uygulanması durumunda brüt ücretin 42 bin 939 liraya çıkacağı hesaplandı.

Bu tutardan yüzde 14 SGK işçi primi ve yüzde 1 işsizlik sigortası primi kesildiğinde net asgari ücretin 36 bin 498 lira 15 kuruş olması öngörülüyor.

SON KARARI ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU VERECEK

2027 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için gözler yıl sonunda yapılması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına çevrildi.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla yapılacak görüşmelerde enflasyon, ekonomik göstergeler ve çalışanların geçim koşulları ele alınacak. Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı, komisyonun gerçekleştireceği toplantıların ardından belli olacak.