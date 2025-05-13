Terör örgütü PKK, dün sabah silah bırakıp, feshettiğini ilan etti.

Teröristlerin silahlarını kimlere ve nereye teslim edeceği, nasıl yargılanacağı, örgüt elebaşısı Öcalan'ın serbest bırakılıp bırakılmayacağı merak konusu olurken; Gazeteci Hilal Köylü, ilginç bir kulis bilgisi paylaştı.

Köylü, Öcalan için 'Umut Hakkı'nın Haziran ayında Meclis'te gündeme geleceğini ileri sürdü.

'BİZZAT KULAKLARIMLA DUYDUM'

'Umut Hakkı'nın çıkması halinde sadece Öcalan'ın yararlanmayacağını belirten Köylü şöyle konuştu:

On binlerce kişinin serbest kalmasından söz ediyoruz. Peki, bu serbest kalmadan kimler etkilenecek? En başta Öcalan etkilenecek... Öcalan için özel bir yasa mı bu? Umut Hakkı, Meclis gündemine gelecek. İnfaz Yasası'ndan önce ya da İnfaz Yasası'na paralel olarak. 'Ne zaman?' diye çok soru var. Meclis'in çalışma takvimine göre 'Haziran ayında biz süreci başlatmak istiyoruz' diyen bir iktidar cephesi var. Onu söyleyeyim... Ama sarkar mı, sarkabilir. Ama daha erken olabilir mi? Umarım olur. Herkesin beklentisi o yönde. 'Umut Hakkı'ndan sadece Öcalan değil 'silah arkadaşları' da yararlanacak. Silahını bırakan, silahını teslim eden her PKK'lı önce Türk yargısına teslim olmak zorunda. Bunun üstünü dikkatle çiziyor, hem DEM Parti hem de iktidar cephesi. 'Cezasını çekecek, kimse birden bire serbest kalmayacak' ifadesini ben bizzat kulaklarımla duydum.