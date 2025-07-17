Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu'nu ilk kez alışılmışın dışında bir tarihte, Perşembe günü topluyor.

Gazeteci Osman Diyadin’in iddiasına göre, toplantı sonrası bakanlarla bir akşam yemeği planlanıyor. Bu durum, kulislerde “veda yemeği mi?” sorusunu gündeme getirdi.

Normalde Pazartesi yapılan toplantının Perşembe’ye çekilmesi ve ardından verilecek yemek, olası bir kabine değişikliği için hazırlık sinyali olarak yorumlanıyor.

Bu gelişmeler, "yeni dönemin başlangıcı mı?" sorusunu da beraberinde getirdi.

Siyasi kulislerde, uzun süredir konuşulan kabine revizyonunun artık kapıda olduğu düşünülüyor.

Diyadin’in “Cuma akşamı yeni kabineyi bekleyebiliriz” açıklaması, beklentileri artırmış durumda.

GÖZLER SARAY'DA

Toplantı sonrası alınacak kararlar ve yapılacak açıklamalar, Türkiye’nin siyasi rotasında yeni bir dönemin başlayıp başlamayacağının göstergesi olacak.