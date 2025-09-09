Gazeteci Barış Pehlivan Onlar TV'de dikkat çekici bir iddiayı aktardı...

CHP İstanbul il yönetimine kayyım atanmasının ardından gözler 15 Eylül'deki kurultay davasına çevrildi.

Kayyum kararının ardından, kurultay davasından mutlak butlan çıkabileceği ve CHP Genel Merkez'e de kayyım atanabileceği yorumları yapıldı. Bu gelişmeler üzerine Türkiye genelindeki delegeler, olağanüstü kurultay için imza topladı.

Bine yakın delegenin imzasıyla, CHP'de 21 Eylül'de olağanüstü kurultaya gidilmesi kararlaştırıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultayın delege oylarıyla yapılacağını, genel başkanın tek başına engelleyemeyeceğini ve hukuka tamamen uygun olduğunu vurguladı. Ayrıca olası bir mutlak butlan kararında, kayyımın yalnızca 6 gün görevde kalabileceğini ifade etti.

Terkoğlu, şunları söyledi:

Kemal Kılıçdaroğlu, çevresine şunu söylemiş: Ben bu konular hakkında konuşmayacağım, siz de konuşmayın. Zaten bu konuda bir sessizlik var. Bu yüzden hiç konuşmuyorlar. Kılıçdaroğlu'nun çevresine sordum, '15 Eylül'de mutlak butlan kararı çıkarsa Kılıçdaroğlu bu kararı kabul eder mi?' diye sordum. Onun çevresindeki insanların genel kabulü, mahkemenin verdiği kararı kabul edeceği yönünde.

-Kılıçdaroğlu'nun çevresindeki isimlerin çoğu ve bence Kılıçdaroğlu da, Kasım 2023'teki kurultayda kendilerine karşı hile yapıldığını düşünüyor. Şaibe olduğu düşünüyor, çevresindekiler de böyle düşünüyor. Kendisine karşı hile yapıldığı, maddi imkanlarla delegeliğin fesata uğratıldığı ve genel başkanlığın böyle kaybedildiğini düşünüyorlar.

-Hem böyle düşündüğü için hem de mahkeme böyle bir karar vereceği için çevresindekiler Kılıçdaroğlu'nun bunu kabul edeceğini söylüyor.

-Eğer koltuğa gelirse, 21 Eylül'deki kurultayı iptal edecek. Şöyle diyecekler: Delege imzasıyla kurultaya gidiliyor. Zaten parti 2023 Kasım'a geri döndüğü için bu delege imzaları da genel başkan onayı da sonraki bütün süreç de hükümsüzdür diyecekler.

-CHP Genel Merkezi 'ben yapmıyorum' derse ve genel olarak mahkeme bütün delegeyi iptal ederse ne olacak?