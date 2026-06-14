Ankara kulislerinde CHP’nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel ve ekibinin iki parti için hazırlık yaptığı konuşuluyor. İddiaya göre partilerden biri seçimlere girmeye hak kazanmış, diğeri ise yeni kurulacak bir parti olacak.

Sözcü TV’de Damla Doğan Tuncel’in hazırlayıp sunduğu “İyi ki Hafta Sonu” programına konuk olan Gazeteci Mustafa Balbay, yeni parti hazırlıklarını doğruladı.

'BENİM ALDIĞIM BİLGİLER DOĞRU'

“Yeni binaların tutulduğu, yedek partinin hazır olduğu değerlendirmeleri var” diyen Balbay, “Benim aldığım bilgiler kadarıyla bunlar doğru. Yeni arayışlar söz konusu. Son ana tedbirsiz yakalanmama yaklaşımı var. Anadolu’nun birçok ilinde belediye başkanları da biraz kendiliğinden yeni binaları hazırlamış durumda” ifadelerini kullandı.

Parti içindeki gelişmelere de değinen Balbay, “Geriye iki önemli halka kaldı. Parti Meclisi fiilen düştü. Kemal Bey bunu tanımayacak. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde bu denli bir hukuk tanımazlık olduğunu hatırlamıyorum. CHP tarihini merak edenler Fikret Bila, Hakkı Uyar ve Altan Öymen’i okuyabilir” dedi.