Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından oto hırsızlığına yönelik "change" yöntemiyle araç satışı yapan şüphelilere operasyon düzenlendi.
Yapılan çalışmalarda, yurt dışından getirilen araçların motor ve şasi numaralarının silindiği ve yerlerine ağır hasarlı araçlara ait numaraların işlendiği belirlendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Kriminal Başkanlığının ortak incelemeleri sonucunda, piyasa değeri yaklaşık 16 milyon lira olan 14 aracın bu yöntemle değiştirildiği tespit edildi. Bu araçlardan 8'inin yurt dışından giriş yaptığı ancak çıkış kaydının olmadığı saptandı.
Ekiplerin yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından, 30 şüpheliye yönelik Ankara merkezli olarak İstanbul, İzmir, Adana, Diyarbakır, Konya, Kayseri, Rize, Hatay ve Kırıkkale'de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 8'i, "resmi belgede sahtecilik", "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.