Soruşturma kapsamında şüphelilerin internet siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden yatırım yapmak isteyen kişilerle iletişime geçtiği belirtildi. Başsavcılığın tespitlerine göre şüpheliler, mağdurlara yatırım karşılığında yüksek kazanç elde edecekleri vaadinde bulundu. Daha sonra yüklettikleri sahte uygulamalar üzerinden hesaplarda kazanç oluştuğu izlenimi verildi. Mağdurların bu yöntemle şahıs ve paravan şirket hesaplarına para göndermelerinin sağlandığı, paralarını geri çekmek isteyen kişilerin ise hesaplarına erişemediği kaydedildi. 14 KİŞİ YAKLAŞIK 14 MİLYON LİRA KAYBETTİ Yürütülen soruşturma kapsamında bu yöntemle 14 kişinin yaklaşık 14 milyon lira dolandırıldığı belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. 11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON Soruşturma kapsamında 23 Eylül 2026'da Ankara merkezli olmak üzere Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Gaziantep, Antalya, Adana, Kocaeli, Samsun, Malatya ve Bolu’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ceza infaz kurumlarında bulunan 10 şüpheliyle birlikte toplam 33 kişi hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. Başsavcılık ayrıca, 4’ü yurt dışında bulunan 10 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

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