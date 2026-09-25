Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından yürütülen soruşturmada, Gökhan K.'nin kurucusu kooperatif aracılığıyla, gerçekte TOKİ’ye ait olan ve kooperatifin mülkiyetinde bulunmayan bir arsanın kooperatife aitmiş gibi gösterildiği belirlendi.

Şüphelilerin, müştekilerin güvenini sağlamak amacıyla sahte olduğu değerlendirilen tapu kayıtlarının görüntülerini WhatsApp üzerinden gönderdikleri tespit edildi.

Bu yöntemle 17 müştekiden yaklaşık 90 milyon lira haksız menfaat temin edildiği değerlendirildi. Belirlenen 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik bugün Ankara, İstanbul, Bursa, Zonguldak ve Antalya’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Burcu Ç., Gurbet Ö., Azime K., Gökhan K., Nursena S., Ruhane S., Halis Z. ve Murat K. yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan İbrahim K.‘nin Antalya’da yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.