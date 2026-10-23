Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2022 yılında başlatılan soruşturma kapsamında yürütülen mali incelemelerde, öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin turizm, yemek ve inşaat sektörleri ile alkollü eğlence mekanları üzerinden ekonomik sisteme dahil edildiği ve farklı mal varlığı değerlerine dönüştürüldüğü yönünde bulgulara ulaşıldı.

ŞİRKET DEVİRLERİ VE MALİ HAREKETLER İNCELENDİ

İncelemelerde, bazı şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirdiği ancak devir işlemlerini açıklayabilecek para hareketlerinin bulunmadığı belirlendi. Şirketleri devralan bazı kişilerin daha önce şirketleri devreden kişilerin yanında çalıştığına ilişkin kayıtlar da tespit edildi. Şirketlerin ortaklık yapıları değişmesine rağmen kişiler arasındaki ticari ve fiili bağlantıların sürdüğü, devir işlemleri ve mali hareketlerin suç gelirlerinin aktarılması ve aklanmasında rol oynadığı değerlendirildi.

650 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞI TESPİT EDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket incelendi. İncelemelerde 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi tespit edildi. Soruşturmaya konu mal varlıklarının güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon lira olduğu belirlendi.

ÇOK SAYIDA ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Elde edilen bulgular doğrultusunda Ankara merkezli olarak çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi ve şüpheliler hakkında gözaltı işlemi uygulandı. Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda soruşturmayla bağlantılı dijital materyaller, belgeler ve delil niteliği taşıyan eşyalara el konuldu. Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.