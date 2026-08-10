Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kongresi’nin 6 Ağustos 2026 tarihli resmi kayıtlarına göre Türkiye, envanterindeki bazı ağır silah sistemlerini Ukrayna’ya devretmek için ABD’den “yeniden ihracat” izni istedi.

KISITLI SAYIDA BULUNUYORDU

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Senato’ya sunduğu “Silah Satış Bildirimi” raporuna göre, Ankara’nın Ukrayna ordusuna devretmek istediği sistemler sıradan mühimmatlar değil. Türkiye, elinde kısıtlı sayıda bulunan M270 Çok Namlulu Roketatar Sistemleri (ÇNRA) ile uzun menzilli ATACMS füzelerini tamamen elden çıkarmaya hazırlanıyor. Paket kapsamında büyük miktarda ağır topçu mühimmatının da Ukrayna’ya aktarılması planlanıyor.

ARACI ŞİRKETLER YAPACAK

ABD belgelerine göre transfer; Türkiye’den MKE A.Ş., ASFAT A.Ş. ve ARCA Savunma San. Tic. A.Ş.’nin üzerinden gerçekleştirilecek. Ankara’nın resmi gerekçesi şu şekilde belirtildi: “Mevcut sistemlerinin modernizasyonuna ve idamesine mali kaynak ayırabilmek amacıyla envanterdeki eski savunma ürünlerini azaltılması istenmektedir.”

Ukrayna Rusya’ya Ukrayna Rusya’ya karşı kullanacak

Kongre kayıtlarında yer alan “RSAT 26-11496” numaralı transfer belgelerine göre, Ukrayna’ya kalıcı transferi öngörülen askeri teçhizatlar şunlardan oluşuyor:

-12 adet M270 Çok Namlulu Roketatar Sistemi (ÇNRA)

-70 adet M39 ATACMS (Ordu Taktik Füze Sistemi)

-47.000 adet M509A1 203mm DPICM obüs mühimmatı n 2.524 adet M26 güdümsüz DPICM roketi

-Sistem ve mühimmatın toplam değeri yaklaşık 283 milyon dolar. Silahların ABD yapımı olması nedeniyle satışlarda Kongre’den izin almak gerekiyor.