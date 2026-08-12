Suudi Arabistan, geçtiğimiz hafta Türkiye ve Pakistan ile Mekke'de imzaladığı Ortak Savunma Anlaşması'na Mısır'ın katılmasına onay vermedi.

Middle East Eye'a konuşan Suudi kaynaklar, Ankara'nın Kahire'yi ittifaka dahil etme yönündeki girişimlerine rağmen Riyad'ın bu adımı engellediğini bildirdi.

Suudi Krallığı'na yakın kaynaklar, kararın arkasında Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah es-Sisi yönetimine duyulan güvensizlik ve Kahire'nin bölgedeki askeri ile stratejik önemini kaybettiği düşüncesinin yattığını aktardı.

SUUDİ ARABİSTAN SIRTINI DÖNDÜ

İmzalanan Mekke Anlaşması, üye ülkelerden birine yapılan silahlı saldırıyı tüm üyelere yapılmış sayan bir ortak savunma mekanizması öngörüyor.

Suudi yetkililer anlaşmayı ortak savunma kapasitesini güçlendirme adımı olarak tanımlarken, Mısır'ın dışarıda tutulması iki ülke arasındaki derinleşen gerilimi ortaya koydu.

2013'ten bu yana Sisi yönetimine yaklaşık 25 milyar dolar mali destek sağlayan Suudi Arabistan'ın; Yemen ve İran gibi kritik güvenlik başlıklarında Kahire'den beklediği desteği alamamaktan rahatsız olduğu belirtildi.

Ayrıca Mısır'ın, Suudi Arabistan'ın ulusal çıkarlarıyla çelişen alanlarda Birleşik Arap Emirlikleri ile yakın hareket etmesinin de Riyad'da endişe yarattığı ifade edildi.

KAPI ARALIK BIRAKILDI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Mısır'ı "doğal ortak" olarak nitelendirmesi ve Türk kaynakların Kahire için resmi teklifte bulunulduğunu doğrulamasına rağmen, Suudi tarafı Mısır'ın ittifaka anlamlı bir askeri katkı sunamayacağını savundu.

Suudi kaynaklar, Türkiye ve Pakistan'ın gelişmiş savunma sanayilerine ve geniş askeri üretim kapasitelerine sahip olduğunu, buna karşın Mısır ordusunun askeri teknolojiden ziyade sivil üretime odaklandığını dile getirdi.

Riyad yönetimi Mısır'a kapıların gelecekte tamamen kapanmadığını belirtmekle birlikte, mevcut şartlarda Kahire'yi güvenilir bir stratejik ortak olarak görmediğini vurguladı.