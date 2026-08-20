Trendyol verileri, Ankaralı üretici ve satıcıların yurt içinin yanı sıra uluslararası pazarlarda da geniş bir müşteri kitlesine ulaştığını ortaya koydu. Trendyol üzerinden en fazla e-ihracat gerçekleştiren şehirlerden biri olan Ankara'da, Trendyol’daki satıcıların yüzde 67’si aktif olarak yurt dışına ürün gönderiyor.

Ankara son bir yılda yurt dışından gelen 1,3 milyonu aşkın siparişi karşılarken, satışların Doğu Avrupa ve Körfez ülkelerine yoğunlaştığı görüldü. Ankaralı üreticiler, Trendyol üzerinden en çok e-ihracatı Romanya, Suudi Arabistan, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Azerbaycan, Çekya, Kuveyt, Katar ve Macaristan’a yaptı.

Başkentli satıcıların e-ihracatta en çok tekstil, hazır giyim ve ayakkabı siparişleri aldığı dikkat çekti. E-ihracatta en çok talep gören kategoriler spor çorap, pantolon, alt-üst takım, omuz çantası, çorap, termal giyim ve içlik, pijama takımı, sneaker ayakkabı, kazak ve t-shirt oldu.

Ankara’nın ticaret ve üretim gücü dijitalde sınırları aşıyor

Trendyol verilerini değerlendiren Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, başkentin üretim gücüyle artık dünyaya satış yapan bir merkez haline geldiğini vurguladı:

"Ankara’nın üretim gücü sadece organize sanayi bölgelerinde ya da fabrikalarda değil, dijital pazarlarda da karşılığını buluyor. E-ihracat sayesinde Ankaralı firmalarımız dünyanın dört bir yanındaki müşterilere doğrudan ulaşabiliyor. E-ihracat çok daha düşük maliyetlerle yerli üreticilerimiz ve KOBİ'lerimizin küresel pazarlara açılmalarını mümkün hale getirdi. Doğru ürün, güçlü marka ve dijital altyapıyla dünyanın her ülkesine satış yapmak mümkün. E-ticaret ve e-ihracat, sadece satış kanalı değil, aynı zamanda markalaşmanın ve sürdürülebilir büyümenin de anahtarı. E-ihracat, özellikle KOBİ'lerimizin küresel rekabete katılmasını kolaylaştırıyor. Küresel ticaretin hızla dijitalleştiğini görüyoruz, firmalarımızın bu dönüşüme ayak uydurması tercihten öteye geçerek zorunluluğa dönüştü. Eskiden rekabet daha çok üretim kapasitesiyle ölçülüyordu. Bugün ise üretimin yanında dijital görünürlük, marka değeri, hızlı teslimat ve müşteri deneyimi de rekabetin belirleyici unsurları haline geldi. İşletmelerimizi dijital dünyanın imkânlarıyla buluşturduğumuz ölçüde ihracatımız ve katma değerimiz artacaktır. Ankara'nın üretim potansiyelinin dijital ticaretle daha da büyütmek istiyoruz ve üyelerimize verdiğimiz eğitimleri artırarak sürdürüyoruz. Hedefimiz, daha fazla işletmemizin küresel pazarlarda kendi markasıyla yer alması, daha fazla katma değer üretmesi ve ülkemizin ihracatına daha güçlü katkı sunmasıdır."

Ankara’nın üretim gücünü dijital dünyanın sunduğu fırsatlarla buluşturmanın önemine dikkat çeken Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, “Ankara’nın güçlü sanayi altyapısının, yüksek teknoloji üretim kapasitesinin, nitelikli insan kaynağının ve gelişmiş girişimcilik ekosisteminin e-ihracata da giderek daha güçlü biçimde yansımasını son derece kıymetli buluyoruz. Başkentimiz bugün savunma sanayiinden makineye, medikalden elektroniğe uzanan geniş üretim kabiliyetiyle ülkemizin en önemli üretim ve ihracat merkezlerinden biri konumundadır. Küresel ticaretin hızla dijitalleştiği bir dönemde e-ihracat, firmalarımızın coğrafi sınırları aşarak yeni pazarlara ve milyonlarca tüketiciye ulaşmasının en etkili yollarından biri haline geldi. Bu dönüşümü aynı zamanda Ankara’nın nitelikli üretimini daha yüksek katma değere dönüştürmek ve güçlü markalarımızın sayısını artırmak için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Hedefimiz, yenilikçi ve yüksek katma değerli ürünlerimizi kendi markalarımızla dünyanın dört bir yanına ulaştırmaktır. Ankara Sanayi Odası olarak düzenlediğimiz bilgilendirme toplantıları ve eğitimlerle firmalarımızın e-ihracat süreçleri, dijital pazarlara erişim ve bu alandaki fırsatlar konusunda bilgi ve yetkinliklerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Önümüzdeki dönemde daha fazla sanayicimizin dijital kanalları etkin biçimde kullanarak uluslararası pazarlara açılmasını, ihracatını çeşitlendirmesini ve küresel ölçekte rekabet eden markalar oluşturmasını hedefliyoruz” dedi.

Ankara 8 kategoride Türkiye’nin 1 numarası

Türkiye içindeki satışlarda ise, Trendyol verilerine göre başkent Ankara'nın tablet kılıfı, akıllı saat kordonları, davetiye, akıllı saat ekran koruyucu, tablet ekran koruyucu ve ayakkabı bağcığı gibi kategorilerdeki siparişlerin karşılanmasında ülke çapında bir numara olduğu dikkat çekti. Ankara; tablet kılıfı ve davetiyelerde yüzde 87, tablet ekran koruyucuda yüzde 73, akıllı saat ekran koruyucularında yüzde 58, ayakkabı bağcığında yüzde 57, akıllı saat kordonlarında ise yüzde 56'lık bir orana ulaşarak Türkiye sıralamasında ilk sırada yer aldı.

Trendyol satıcıları Ankara’yı Türkiye’nin eğitim üssüne dönüştürdü

Trendyol verileri, Ankara’nın özellikle eğitim odaklı ürünlerde Türkiye’nin önemli tedarik merkezlerinden biri olduğunu ortaya koydu. Ankaralı satıcılar, Türkiye genelindeki sınav hazırlık seti talebinin yüzde 63’ünden fazlasını tek başına karşılarken, bir yıl içerisinde 7 milyon 500 bini aşkın ürünü müşterilerine gönderdi. Bunun yanı sıra son bir yılda 1,4 milyonu aşkın ders ve yardımcı kitap ile 1,2 milyonu aşkın aktivite ve eğitici kitabı Ankaralı satıcılardan Türkiye’nin dört bir yanındaki müşterilere ulaştırıldı. Puzzle kategorisinde de Türkiye genelindeki satışların yaklaşık yüzde 57’si Ankara’dan karşılandı. Çocuk masal ve öykü kitapları, romanlar ve eğitici oyuncaklar da başkentli satıcıların öne çıktığı diğer eğitim odaklı kategoriler arasında yer aldı. Türkiye’nin dört bir yanına satış yapan Ankaralı satıcılardan en fazla sipariş veren iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Adana, Konya, Mersin ve Gaziantep oldu.