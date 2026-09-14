Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Oyaca bölgesinde yer alan 5 bin yıllık Hatti ve Hitit kenti Külhöyük'te arkeoloji dünyasını heyecanlandıran yeni bir bulguya ulaşıldı. Geçtiğimiz günlerde Hitit kabı içerisinde 4 bin yıllık Sevgi Çiçeği tohum kalıntılarının bulunduğu kazı alanında, bu kez insanlık tarihinin milyonlarca yıl öncesine dayanan doğal bir iz tespit edildi.

66 MİLYON YIL ÖNCESİNE AİT GASTROPODA FOSİLİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Külhöyük kazılarında 66 milyon yıl önce Tetis Denizi kıyısında yaşamış bir Gastropoda (karından bacaklı salyangoz) fosilinin keşfedildiğini bildirdi. Fosilinin, yaklaşık 250 milyon yıl önce oluşmaya başlayan ve Orta Anadolu'yu da kapsayan Tetis Denizi'nin son evrelerine ait olduğu düşünülüyor.

"ANTİK KENT SAKİNLERİ TARAFINDAN YERLEŞİME TAŞINMIŞ OLABİLİR"

Bakan Ersoy, bulunan fosili daha da dikkat çekici kılan detayı şu sözlerle aktardı:

"5 bin yıllık Hatti ve Hitit kenti Külhöyük'te bulunan fosilin, binlerce yıl önce Külhöyük sakinleri tarafından yerleşime taşınmış olabileceği değerlendirmesi ise keşfi daha da dikkat çekici kılıyor. Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı statüsünde, Bakanlığımız ve Ankara Üniversitesi adına Doç. Dr. Derya Yılmaz Tekin başkanlığında yürüttüğümüz çalışmalarla Külhöyük'ün geçmişini yeni bulgularla aydınlatmaya devam edeceğiz."

BİLİM DÜNYASI İÇİN YENİ BİR ARAŞTIRMA BAŞLIĞI

Milyonlarca yıllık doğal bir oluşumun, Hitit dönemi sakinleri tarafından kendi yaşam alanlarına getirilmiş olması ihtimali, antik dönem insanının çevreye ve fosillere duyduğu ilgiye dair bilim insanları için yeni bir araştırma başlığı açtı.

2021 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı statüsünde sürdürülen Külhöyük kazıları, hem bölgenin arkeolojik hem de paleocoğrafik geçmişine ilişkin yeni ezberler bozmaya devam ediyor.