Uzun yıllar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yapan 'Bordo Bereli' Emekli Albay Orkun Özeller, kaleme aldığı "İncirlik Ağacı Sığınmacılar" ve "Sura Kim Üfledi?" kitaplarını imzalamak için bu hafta sonu ATO Congresium'da Ankara Kitap Fuarı'na katılacak.

Okuyucularıyla buluşmasına az bir süre kala Emekli Albay Özeller'in kitabını yayınlayan Nergiz Yayınevi standına saldırı gerçekleşti.

DIŞKI BIRAKTILAR

Ülkücü bir grubun yayınevi sahibi Ahmet Acar’ı darbedip kitapları dağıttığı, ayrıca standa dışkı bıraktığı öğrenildi. Saldırıdan önce de yine bir grubun yayınevinin standına gelerek tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı.

'CUMARTESİ BURAYA GELİRSE OLACAKLARI GÖRÜRSÜN'

Söz konusu videodaki şahsın, "Ben sana söylüyorum, sen de mevzuyu daha fazla uzatma. Biraz önce Ankara Ülkü Ocakları İl Başkanı ile konuşuyorsun. Konuştuğun kelimelere dikkat edeceksin. Seni son kez uyarıyoruz. Tamam mı? Tehdit ediyoruz seni... Tamam mamam diye cevap verme bana, kes sesini! Cumartesi o buraya gelirse olacakları görürsün. Son kez uyarıyoruz" dediği duyuldu.

'SEBEBİ İKİ AY ÖNCE ATTIĞIM TWEET'

Saldırıların ardından Orkun Özeller konuyla ilgili X hesabından detaylı bir açıklama yaptı:

Ankara Kitap Fuarı'nda hafta sonu imza ve söyleşi etkinliğim planlıydı. Fakat kitaplarımın basıldığı Nergiz Yayınevi'nin standına Ülkü Ocakları'ndan gelen bir grup tarafından saldırı gerçekleşmiş ve benim etkinliklerimin iptal edilmesini ve hafta sonu fuara gelmem durumunda sonucuna katlanmamız gerektiği yönünde tehditte bulunulmuştur. Öncelikle, yıllarca ülkemizin güvenliği ve huzuru için görev almış biri olarak şahsım üzerinden toplumda gerginliğe ve çatışmaya dönüşecek bir ortamın oluşmasını asla doğru bulmam. Bu nedenle sağduyulu hareket etmem gerektiğinin bilincindeyim. Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek ve herkesi sükunete davet etmek amacıyla bu açıklamayı yapmak zaruri hâle gelmiştir.

Bu tepkinin, daha önce atmış olduğum ve iki ay tutuklu kalmama neden olan, “MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye bağlı kişiler ile Abdullah Öcalan’a bağlı teröristleri aynı düzlemde gösterdiği” iddia edilen X paylaşımımla bağlantılı olduğunu değerlendiriyorum. Bunu, samimiyetinden şüphe etmediğim MHP’li ve Ülkücü vatansever arkadaşlarımızın ve büyüklerimizin bana ilettiği geri bildirimlerden anladım.

Bu nedenle konuya açıklık getirmek, vatana ve topraklarımıza iyi bir şey kazandırmayacak öfke ve kini sonlandırmak amacıyla sorumluluk alarak durduğum yeri net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Ben, ömrünü teröre karşı ve terör örgütleriyle mücadele ederek geçirmiş bir emekli Türk subayıyım. NATO’ya ve Amerika’ya karşı da, devletimin çıkarları gereği, Türk milletinin şerefi ve üniformamın onuru doğrultusunda gereken tavrı göstermiş biriyim.

Türk milletinin tertemiz sofralarında büyümüş bir evlat olarak, devletimin bana verdiği görev ve yetkiyle terör ve terörist başına karşı dişe diş mücadele etmiş; kucağımda arkadaşlarım şehit olmuş, üniformam şehit kanıyla bezenmiş biri olarak, Abdullah Öcalan ve yönettiği terör örgütüyle aramda, silah arkadaşlarımın da durduğu gibi, kan davası vardır. Bu alçaklara karşı şimdiye kadar nasıl bir duruş sergilediysem, ömrümün kalan zamanında da Türk milletinin egemenliğini ve Türk devletinin bekasını korumaya devam edeceğim.

'SAYIN BAHÇELİ'YE GÖNÜL VERMİŞLERDEN...'

Bütün eleştirim, terör odaklarını bugün Türk egemenliğine ve devletine ortak edenleredir. Terörist başının muhatap alınmasına karşı, başta TSK olmak üzere devletin terörle mücadele azmini ve iradesini zayıflatacak, Türk milletinin birliğine ve devletine olan inancını sarsacak girişimlerde bulunan veya bu politikaları kendi siyasi amaçlarına hizmet ettiren siyasi parti ve liderlere karşı net ve kesin bir duruş sergilemiş durumdayım.

Bu noktada şunu da ifade etmek isterim: Sayın Bahçeli’ye gönül vermiş vatansever arkadaşlardan; ülkemizi bölmeye çalışan PKK terör örgütüne karşı kalbi bu topraklardan yana, Türk milletine ve devletine aşık olan herkesten anlayış ve birlik talep ediyorum.

Memleketimizin herhangi bir iç veya dış yıkıcı, bölücü odak tarafından işgali ve saldırısı karşısında, icabında en önde, hesapsız ve kitapsız mücadele edecek MHP’ye gönül veren ve Ülkü Ocaklarında olan kardeşlerimizin de olduğunu bildiğim için, onları PKK terör örgütü sempatizanlarıyla aynı düzlemde değerlendirmek doğru değildir.

Yarın bu mihraklardan gelecek tüm saldırılara karşı inanıyorum ki yan yana kan dökmekten tereddüt etmeyeceğiz. PKK terör örgütü hakkında benden farklı düşünmeyen, daha önce de birlikte ifade ettiğimiz gibi “terörle müzakere olmaz, mücadele olur” diyenlerden, beni yanlış anlayarak kalplerini kırdığım varsa özür dilemeye de hazırım. Yeter ki Türk milleti kazansın.