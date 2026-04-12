Aankara’da 7-8 Temmuz günü yapılacak NATO Zirvesinde Türkiye’nin masaya getireceği konular belli oldu. NATO’nun ana ilkeleri arasında bulunan ve sözleşmede Latince “Casus Foederis’’ adıyla “Bağlayıcı Koşul’’ diye tanımlanan 5. madde ele alınacak.

“BAĞLILIK GÖSTERİLMELİ’’

Bu maddede “NATO’ya üye bir devlete karşı düzenlenen silahlı saldırı, tüm ülkelere yönelik sayılır ve ülkelerin silahlı kuvvetleri dahil karşılık verilir’ deniliyor. Türkiye, NATO’ya üye devletlerin bu maddeye bağlılıklarını bir kez daha onaylamasını isteyecek.

MSB Yaşar Güler zirveyle ilgili düzenlenen “NATO’nun Ankara Zamanı’’ başlıklı toplantıda bu maddeyi hatırlattı ve “NATO’nun çok boyutlu bir güvenlik sağlayabilmesi maksadıyla Ankara Zirvesi’nden beklentimiz, müttefiklerin 5’inci maddeye bağlılıklarını teyit etmesidir’’ dedi.

SAFE VE HORİZON

Böylelikle zirvede 32 ülke Devlet ve Hükümet başkanı “Bir ülkeye saldırı halinde NATO üyesi bütün ülkelerin karşılık vermesi” biçimindeki “Casus Foederis” maddesine yaklaşımlarını sergileyecek. NATO’ya 2020’den sonra üye olan Kuzey Makedonya, Finlandiya ve İsveç’in de bu konudaki onayı kayıt altına alınacak

Zirvede ayrıca NATO üyesi ve Avrupa Birliği’ne de aday konumumda olan Türkiye’nin 150 milyar Euroluk “SAFE’’ ve 95 milyar Euro bütçeli “HORİZON’’ programından dışlanması da gündeme getirilecek. Bu iki program ile Savunma alanında ihtiyaçların giderilmesi ve Siber tehditler için önlem amacıyla fondan ülkelere mali destek veriliyor.

Bakan Güler “Zirvede Avrupa Birliği’nin ülkemiz ve AB üyesi olmayan NATO müttefiklerini dışarıda bırakan güvenlik yaklaşımlarından vazgeçip, NATO’yu destekleyici pozisyona geri dönmesini ümit ediyoruz. Aksi takdirde Avrupa’nın güvenliğine zarar verileceğini değerlendiriyoruz” dedi.