Ankara'nın giriş kapısı niteliğindeki 55 bin 300 metrekarelik devasa yapı, ilk olarak 1991 yılında Halk Bankası'nın genel merkezi olarak tasarlandı ve inşa edildi. Mimarisinde bankayı temsil eden büyük bir "H" harfi barındıran bina, Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde alınan kararla Hazine Müsteşarlığı'na devredildi. Türkiye ekonomisinin 1994 ve 2001 yıllarında geçirdiği büyük krizlere ev sahipliği yapan bina, 2018 yılında Hazine ile Maliye bakanlıklarının birleştirilmesinin ardından da bakanlık personeli tarafından kullanılmaya devam etti.
DEPREME DAYANIKSIZ ÇIKTI
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, sonucunda binanın olası bir depreme karşı dayanıksız olduğu yönünde rapor hazırlandı. Bunun üzerine 2023 yılında alınan kararla yapıdaki personelin tahliyesine başlandı. Maliye Bakanı için de özel bir makam odası barındıran binanın tamamen boşaltılması işlemi geçtiğimiz günlerde sona erdi.
ÖNÜNDE KURBAN KESİLDİ
Önümüzdeki günlerde iş makineleriyle yıkımına başlanacak olan binanın önünde çalışanlar tarafından kurban kesildiği görüldü.